Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 24-летний защитник с Волыни. Фото

В боях на фронте оборвалась жизнь молодого защитника Украины Сергея Турука из Волынской области. Меньше двух месяцев назад воину исполнилось 24 года.

У него остались родные и любимая девушка. О потере известили на Facebook-странице Заболоттовской территориальной громады.

Там отметили, что Турук Сергей Владиславович, 29.03.2000 г. р., проживал в поселке Заболотье Ковельского района. Встав на защиту родной земли, солдат выполнял боевые задания в зоне непосредственных боевых действий. Трагического 17 мая 2024 года он героически погиб во время отражения вооруженной агрессии РФ.

"В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль потери с родными и близкими защитника Украины, который до последнего дыхания преданно защищал родную землю. Пусть Господь и наши молитвы облегчат горечь потери и семейное горе. Слава Герою Украины! Светлая и вечная память!" – отметили в громаде.

Под новостью о гибели Сергея Турука знакомые тоже выразили соболезнование семье, вспоминая о нем только хорошее.

"Малый… Светлая и вечная память Герою. Слава Герою. Ты так мал был, но в то же время такой мужественный. Не верится", "Вечная память. Больно. Видела Сережу еще маленьким. Соболезнование родным!", "Нет слов… Низкий поклон тебе, Сергей! Вечная память! Ты навсегда в моем сердце – улыбчивый, искренний, добрый", "Сергей, как больно… Как сейчас вижу, первым вышел из пункта ВНО, всегда приветливо здоровался, всегда готов прийти на помощь… Достойно исполнил свой долг! Светлая память о тебе, молодой Герой!" – написали земляки.

О встрече траурного кортежа и месте прощания с защитником громаде скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая на фронте погиб 24-летний защитник Виктор Шворак с Волыни. Жизнь мужественного воина оборвалась в боях на Харьковщине.

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