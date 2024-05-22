Без отца остались двое сыновей: в боях на Донетчине погиб шахтер из Кривого Рога. Фото

На фронте погиб 38-летний Герой Александр Гавловский, который в мирной жизни работал шахтером в Кривом Роге. Военнослужащего не стало 20 мая вблизи села Уманское Покровского района Донецкой области.

Без мужа осталась жена Виктория, без отца два сына – Владимир и Ярослав. Трагедию подтвердили на сайте "Криворожского железорудного комбината", сотрудником которого был Гавловский.

Александр Валентинович Гавловский родился 10 июля 1985 года в городе Кривой Рог. После школы получил специальность "Подземная разработка полезных ископаемых" в Горном техникуме Криворожского технического университета. Еще будучи студентом, начал работать в управлении службы безопасности Центрального горно-обогатительного комбината. Практику проходил на участке №12 шахты "Терновская" (в то время – "Ленина") "Кривбассжелезрудкома".

Позже работал учеником проходчика, горным мастером участка №46 "Терновской". С 2009 года – машинист электровоза на участке №16 шахты "Криворожская" (в то время – "Родина").

После курсов перешел на работу подрывника участка №16, где и работал до мобилизации.

"Проявил себя квалифицированным рабочим и прекрасным специалистом, который всегда был готов овладевать тонкостями избранного дела. Пользовался заслуженным уважением как среди коллег, так и руководства", – рассказали в компании.

Мужчину призвали в ряды Вооруженных сил Украины 26 марта 2023 года. Он служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде оператором-планшетистом зенитного ракетного взвода танкового батальона.

Коллеги-шахтеры передали семье Героя свои соболезнования. "Мы помним, какой дорогой ценой достается каждая минута мирной жизни", – подчеркнули в "Кривбассжелезрудкоме".

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В Запорожской области во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Валерий Васильев. Жизнь защитника оборвалась 4 мая в селе Работино.

– Жизнь за Украину также отдал стрелок-санитар 3-го отделения морской пехоты одной из в/ч, матрос Михаил Маричев из Покровской громады Донецкой области. Его жизнь оборвалась 16 мая.

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