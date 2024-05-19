В боях с оккупантами героически погиб воин с Донетчиын Михаил Маричев. Фото

На войне против российских захватчиков погиб стрелок-санитар 3-го отделения морской пехоты воинской части, матрос Михаил Маричев из Покровской громады Донецкой области. Его жизнь оборвалась 16 мая.

Об этом сообщила Покровская городская военная администрация в Facebook. Михаил героически погиб в зоне выполнения боевых задач в Херсонской области.

Воин 2003 года рождения с первых дней полномасштабного вторжения РФ встал на защиту Украины, проявив самоотверженность и мужество. Молодой Герой отличился своей отвагой и преданностью Родине.

Руководство Покровской ГВА выразило искренние соболезнования близким и родным погибшего военного.

"Герои не умирают. Они продолжают жить в наших сердцах, в наших мыслях и в нашей памяти. Они вдохновляют нас на борьбу за свободу, справедливость и мир. Михаил Маричев останется в нашей памяти как символ патриотизма и отваги. Его имя будет вписано золотыми буквами в историю нашей страны", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, война, развязанная Россией, унесла жизни еще одного украинского летчика. Во время выполнения боевой задачи погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

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