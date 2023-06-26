Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб разведчик Юрий Саманюк

25 июня стало известно о гибели украинского воина 93-й отдельной механизированной бригады Юрия Саманюка с позывным "Тринадцатый". Он был разведчиком.

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Об этом сообщил экс-советник главы МВД Виктор Андрусив в Telegram. У него осталась жена и дети.

"Погиб Юрий Саманюк. Мой друг. Многолетний. Хочется вам написать об этом воине, но просто нет сил... Ты был воином и ушел им.

Живем среди смерти

И больше уже нет вопросов

Как это? Почему они ушли?

Над нами только один вопрос:

Когда мы?", – написал Андрусив.

Также украинский политик Олександр Аронец прокомментировал это трагическое событие.

"Ком в горле... Юра, земляк, гуцул... как же так... Вечная память...", – пишет он.

Он также обратился и к побратимам Юрия.

"Подразделения Юры, разведчиков 93-й бригады, мы с вами передавали два автомобиля, так что вы видели Юрку на общих фотографиях. Юра и его уже павший собрат Толик – это одни из первых воинов, с кем свела судьба после 24.02. Помолитесь за моего друга. Царство Небесное. Просто нет слов", – заявил он.

Точное место гибели военного неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL:

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