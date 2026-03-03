Без отца остались двое детей: в Херсоне в результате удара российского дрона погиб полицейский. Фото

Из-за удара российского беспилотника в Херсоне погиб полицейский Андрей Анцибор. Мужчина очень ответственно относился к своей работе и легко находил контакт с людьми.

О потере сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Без отца осталось двое детей.

"Утром вражеский БПЛА оборвал жизнь нашего коллеги – херсонского патрульного Андрея Анцибора", – написал чиновник.

Что известно о погибшем

Мужчина вступил в ряды полиции в Херсоне в 2016 году. По словам коллег, он был открытым и доброжелательным человеком с сильным характером и до последнего оставался преданным присяге. Отличался справедливостью и глубоким чувством долга.

"У Андрея остались жена, 12-летний сын и 7-летняя дочь. Нет слов, которые могли бы утолить эту боль. Мы помним. Мы не простим", – указано в сообщении.

Билошицкий выразил соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал Андрея Анцибора. Мужчине навсегда останется 39 лет.

Напомним, во время выполнения боевого задания в районе Константиновки погиб полицейский из Запорожья Сергей Чайка. Жизнь Сергея оборвалась 19 февраля, защитнику было 34 года. Воин посвятил службе украинскому народу почти 11 лет.

Как писал OBOZ.UA, защищая территориальную целостность Украины, на фронте погиб полицейский Вадим Тернопольский. Жизнь защитника оборвалась в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

