Без отца остались двое сыновей: в боях на Донетчине погиб защитник с Полтавщины. Фото

На войне погиб военнослужащий ВСУ, сержант Олег Кулакевич из Полтавской области. Его жизнь оборвалась в боях на Покровском направлении фронта.

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Защитник недавно праздновал день рождения, а теперь ему навеки осталось 43 года. О потере сообщила Мачуховская территориальная громада.

Кулакевич Олег Александрович родился 7 сентября 1981 года в селе Рокитное на Ривненщине, позже с родителями переехал в Судиевку Полтавской области.

Окончил местную школу, учился в ПТУ №17, дальше была армия, а затем – начало трудового пути. Мужчина работал в ГП "Агентство местных дорог" области и водителем маршрутного автобуса в Полтаве.

Создал семью, воспитывал с женой двух сыновей, мечтал о состоятельной и счастливой жизни на своей земле в кругу семьи и друзей.

О военном пути защитника в громаде не рассказали. Известно, что воин погиб 19 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания возле села Крутый Яр Покровского района Донецкой области.

"Человек искренней души, трудолюбивый, упорный, компанейский, верный и добросердечный товарищ, приятный собеседник – таким Олег останется в памяти тех, кто его знал и разделял с ним земной путь", – говорится в сообщении.

Простились с Героем 26 июня в Полтаве, похоронили на кладбище села Мачехи. У защитника остались мама, жена, двое сыновей, сестра, родные и близкие.

"В эту трудную минуту скорби склоняем головы и выражаем искренние соболезнования. Спасибо за то, что воспитали бесстрашным и отважным. Пожизненное почитание и слава нашему воину-земляку, защищавшему родную Украину и каждого из нас. Пусть Господь дарует Царство Небесное и вечное спокойствие его души", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевое задание в Курской области РФ, погиб боец Руслан Нарежной из Полтавской области. Он был стрелком штурмового отделения спецроты "Шквал".

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