'Человек с большим сердцем': в боях на Курщине погиб воин с Полтавщины. Фото

Выполняя боевое задание в Курской области РФ, погиб военный Руслан Нарежный из Полтавской области. Он был стрелком штурмового отделения спецроты "Шквал".

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Защитнику навеки осталось 40 лет. О гибели земляка сообщили в Зеньковском городском совете.

Руслан Анатольевич Нарежный родился 28 февраля 1984 года в селе Белоцерковка Великобагачанского района Полтавской области. Через некоторое время вместе с семьей переехал в Бобровник. Окончил местную девятилетнюю школу, затем овладел профессией тракториста. Работал им в ССК "Украина" после того, как вернулся со срочной службы (имел звание младшего сержанта).

В ряды ВСУ солдат снова присоединился 11 июня 2024 года, подписав контракт. Стал стрелком 2-го штурмового специализированного отделения 2-го штурмового спецвзвода 3-й штурмовой спецроты (Шквал). Погиб 16 августа во время выполнения боевого задания в районе села Ольговка Курской области РФ.

"Надежный товарищ, всегда готовый подставить плечо в трудную минуту, добрый, искренний, трудолюбивый, настоящий патриот Украины, человек с большим сердцем и высокими моральными принципами. Таким Руслан Нарежный останется в памяти всех, кто его знал. Искренние соболезнования родителям Героя, всем родным и близким. Вечная слава украинскому воину, закрывавшему от врага всю Украину и каждого из нас" – отметили в горсовете.

Прощание с воином запланировано 22 августа в селе Бобровник. Четверг в Зиньковской общине объявлен Днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции ВСУ в Курской области РФ погиб 35-летний защитник Богдан Гончар из Волыни. Он был главным сержантом десантно-штурмового взвода.

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