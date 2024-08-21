Отдал жизнь за Украину: в боях Курщины погиб десантник из Волыни. Фото

На российско-украинской войне погиб главный сержант десантно-штурмового взвода младший сержант Богдан Викторович Гончар. Герою было всего 35 лет.

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Об этом сообщила Колодежненская община. Гончар Богдан был жителем села Василька.

Он отдал свою жизнь 19 августа 2024 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Шептуховка Курской области Российской Федерации. Он оставался верен военной присяге и служил украинскому народу до последнего вздоха.

"Вечный почет и память, низкий поклон тебе, наш Герой. Приносим искренние соболезнования родным, всем, кто знал и любил Богдана", – отметили в пресс-службе.

В связи с его гибелью в общине объявлен трехдневный траур. Информация о дате и времени похорон будет предоставлена позже.

Напомним, в боях против российского агрессора оборвалась жизнь 44-летнего воина Павла Васинды из Ивано-Франковской области. У него было звание капитана, погиб защитник во время выполнения боевого задания на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях против российских военных преступников погиб воин Олег Федоров из Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась во время наступательной операции ВСУ в Курской области РФ.

– В результате вражеского обстрела на фронте погиб военный из Киевской области Александр Журавлев. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 февраля.

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