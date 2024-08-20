Ему навсегда будет 34: в боях на Курщине погиб воин с Прикарпатья. Фото

В боях против российских военных преступников погиб воин Олег Федоров из Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась во время наступательной операции ВСУ в Курской области РФ.

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Защитнику навеки осталось 34 года. О потере известил Выгодский поселковый совет.

Деталей о жизни и военной службе прикарпатца в громаде не рассказали.

Отмечается только, что Олег Федоров был родом из села Мысловка. Он погиб во время операции на Курщине 16 августа 2024 года, мужественно выполняя свой долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Искренне сочувствуем семье, побратимам, всем друзьям и близким и верим, что теперь Олег будет защищать вас и нашу громаду с небес. Пусть поможет Господь пережить это страшное горе. Светлая память Герою", – говорится в сообщении поселкового совета.

Информация о встрече траурного кортежа, времени и месте прибытия защитника на щите к родному дому будет сообщена позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в жестоком бою на Харьковском направлении фронта погиб 22-летний воин Максим Лесюк с Прикарпатья. Умный и талантливый парень стал в ряды ВСУ, только что окончив академию сухопутных войск.

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