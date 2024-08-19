'Боровся за наше будущее': в боях на Харьковщине погиб 22-летний защитник с Прикарпатья. Фото

В жестоком бою на Харьковском направлении фронта погиб молодой воин Максим Лесюк из Княждвора, что на Прикарпатье. Умный и талантливый парень стал в ряды ВСУ как только окончил академию сухопутных войск.

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Защитнику навеки осталось 22 года. О потере известили в Печенежинской территориальной громаде Ивано-Франковской области.

Максим Лесюк, 2002 года рождения, – сын старосты села Княждвир Василия Лесюка. Земляки вспоминают, что он всегда был активным парнем, без которого не обходились спортивные турниры и культурные мероприятия. Часто был ведущим на концертах в доме культуры и во время выдающихся дат.

"Это страшное горе для семьи, это очень горькая потеря для нашего села, это также и огромная потеря для Украины, потому что погиб молодой, решительный, мотивированный, сильный, умный, талантливый парень. Он должен был строить будущее нашей страны, но, к сожалению, отдал за нас и весь народ свою жизнь", – отметили в княжворской библиотеке.

Максим учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Он был чрезвычайно дисциплинированным, мотивированным, смелым, отличался лидерскими качествами. А еще молодой человек сознательно избрал свой путь борьбы с российским агрессором.

В июне 2024-го сразу после окончания академии Максим ступил на сложный путь воина, несмотря на свой молодой возраст, он боролся за родную землю и будущее страны. Последний бой защитник принял на Харьковщине.

"Его мужество, патриотизм и преданность Родине являются примером для всех нас и для будущих поколений Украины. Выражаем искренние соболезнования старосте села и его семье по поводу гибели сына. Силы, выдержки и помощи Божьей в этом страшном испытании. Память о подвиге вашего сына будет жить в наших сердцах вечно!" – отметили в громаде.

О встрече и прощании с воином сообщат дополнительно.

"Максим был способным и талантливым, одним из лучших моих учеников… Не могу поверить… Ну никак не могу поверить", "Герои таки умирают! За нас, за нашу мирную жизнь, за детей, за чьи-то мечты… Искренние соболезнования родным! Честь и слава Герою!" – отметили земляки воина.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российского агрессора оборвалась жизнь 44-летнего воина Павла Васинды из Ивано-Франковской области. У него было звание капитана, погиб защитник во время выполнения боевого задания на фронте.

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