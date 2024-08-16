Защищая Украину, погиб капитан Павел Васинда с Прикарпатья. Фото

В боях против российского агрессора оборвалась жизнь украинского воина Павла Васинды из Ивано-Франковской области. Он имел звание капитана.

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Защитнику навеки осталось 44 года. Скорбное известие сообщили в Ивано-Франковском городском совете.

О военнослужащем известно немного. Его фото было опубликовано в соцсетях городского лицея №10, выпускником которого был Герой.

"К сожалению, война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей нашего государства. Погиб в борьбе за независимость еще один выпускник нашего лицея", – сообщили в учебном заведении.

Васинда Павел Михайлович был 28.11.1979 года рождения. Погиб капитан при выполнении боевого задания 11 августа 2024 года.

В пятницу, 16 августа, в 09:00 начнется прощание с воином в церкви Святых Ольги и Владимира. Похоронят его на Аллее Героев кладбища села Чукаловка.

"Светлая память Герою. Искренние соболезнования семье и близким", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб солдат Михаил Клим из Ивано-Франковска. Защитнику было 54 года.

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