Защищал Украину до последнего вздоха: на войне погиб солдат Михаил Клим из Ивано-Франковска

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб солдат Михаил Клим из Ивано-Франковска. Защитнику было 54 года.

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Трагическое известие о гибели бойца сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Защитник погиб 7 августа 2024 года во время боевых действий на фронте.

Панихида по погибшему состоялась накануне, в Доме скорби на улице Ребета, 3 (Бытовая) в Ивано-Франковске.

Прощание с воином начнется во вторник, 13 августа, в 14:00 в Доме скорби, а похороны пройдут в 15:00 на Аллее Героев кладбища в селе Чукаловка.

Ранее сообщалось, что в боях против российского агрессора погиб старший солдат ВСУ Владимир Хрипта из Закарпатской области. Он был стрелком-оператором в 100-й отдельной бригаде терробороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении фронта погиб 28-летний воин Дмитрий Парасич из Закарпатья. Младший сержант ВСУ был командиром разведывательного отделения.

Напомним, что в Черкассах простились с командиром первого стрелкового взвода третьей роты воинской части Валерием Коломийцем. Долгое время его считали пропавшим без вести.

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