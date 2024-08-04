Был чутким и добрым: на фронте погиб 28-летний Дмитрий Парасич

Защищая Украину, погиб воин с Запарпатья Дмитрий Парасич. Свой последний бой 28-летний младший сержант принял в Донецкой области 1 августа.

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Он получил смертельные ранения, выполняя боевое задание в окрестностях Торецка, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими захватчиками. Трагическое известие сообщили в Костринском сельском совете.

"Грустная весть всколыхнула нашу общину... В борьбе за независимость Украины погиб житель села Костринская Розтока младший сержант Парасич Дмитрий Васильевич, 26.04.1996 года рождения, командир третьего разведывательного отделения третьего разведывательного взвода первой разведывательной части роты второго разведывательного батальона воинской части А4051", – говорится в сообщении.

Свой последний бой воин принял 1 августа: он получил смертельные ранения на восточной окраине Торецка на Донетчине.

"Дима был очень добрым, отзывчивым человеком. Светлое воспоминание о мужественном защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах", – добавили в Костринском сельсовете.

О дате и времени прощания с Героем там пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Григораш. Воину было всего 30 лет. Погиб Анатолий 1 августа в Луганской области. Дома папу ждала дочь.

Также сообщалось, что в боях в Харьковской области погиб 31-летний защитник из Ривненской области. Петр Цымбалист окончил аграрный колледж, в ряды ВСУ его мобилизовали в апреле 2024-го.