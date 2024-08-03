'Плачет небо': в боях Харьковщины погиб 31-летний защитник с Ривненщины. Фото

В боях неподалеку от Купянска Харьковской области 29 июля погиб защитник из Ривненской области Петр Цымбалист. Выпускник агроколледжа, он был мобилизован в Вооруженные силы Украины в конце апреля этого года.

Видео дня

Воину навсегда останется 31 год. О потере сообщили в Мирогощанской громаде и Мирогощанском аграрном профессиональном колледже.

"Снова эта проклятая война стучится с ужасными известиями с фронта в дверь нашей громады… С грустью сообщаем о потере Героя Мирогощанской громады, жителя села Липа Цимбалиста Петра Николаевича", – говорится в сообщении Мирогощанской громады.

Родился защитник 18 марта 1993 года. Специальность получал в Мирогощанском аграрном колледже, где выучился на технолога.

26 апреля 2024 года Петр Цимбалист был призван на военную службу в Вооруженные силы Украины. Служил в звании солдата в должности стрелка-помощника гранатометчика аэромобильного отделения.

29 июля в бою у Песчаного Купянского района Харьковской области воин погиб.

"Мирогощанская территориальная громада выражает искренние соболезнования и слова поддержки маме и родным. Светлая и вечная память о Герое всегда будет жить в наших сердцах... Герои не умирают!" – отметили в громаде.

"Семья колледжа выражает искренние соболезнования и слова поддержки маме и родным, друзьям, одногруппникам, побратимам. Светлая и вечная память о Герое всегда будет жить в наших сердцах... Легких облаков, Петр. Поклон тебе и слава. Плачет небо, кричит мать... Давайте помогать армии. Давайте помогать тем, кто со щитом, чтобы снова и снова не встречать на щите", – говорится в сообщении на странице Мирогощанского аграрного колледжа в Facebook.

Пока дата прибытия кортежа с телом Героя и время, когда с ним состоится прощание, пока неизвестны. В Мирогощанской громаде пообещали сообщить об этом, как только появится информация.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб шахтер из Донетчины Вячеслав Бондаренко. Отец троих детей стал в защиту родной земли в первый день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года. Ему навсегда останется 36 лет.

Также сообщалось, что в боях у Работино погиб тренер по тхэквондо из Луцка. Тарас Пархомук защищал Украину в рядах Нацгвардии, был командиром отделения инструкторов. Ему было всего 32 года.