'Был примером для своих детей': в боях за Украину погиб шахтер с Донетчины. Фото

В боях за Украину погиб воин из Донбасса Вячеслав Бондаренко. До полномасштабного вторжения России он работал шахтером на одной из государственных шахт, однако с 24 февраля 2022 взял в руки оружие, чтобы защитить родную землю от оккупантов.

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У Героя, которому навеки будет 36 лет, осталась жена и трое детей. О гибели Вячеслава Бондаренко сообщили в ГП "Добропольеуголь-добыча", где он работал.

"Погиб Бондаренко Вячеслав Владимирович, горняк подземный участки подготовительных работ №3 ОП "Шахтоуправление "Добропольское" шахта "Алмазная" ГП "Добропольеуголь-добыча", – отметили коллеги Вячеслава.

Родился будущий защитник и воин 4 января 1988 года. Всю сознательную жизнь связал с работой на предприятиях "Добропольеуголь". С 2006 года Вячеслав Бондаренко работал на шахте "Белозерская": сначала – учеником подземного горняка, затем подземным горняком, горняком очистного забоя, проходчиком... С 22 марта 2021 года работал на ОП "ШУ "Добропольское" шахта "Алмазная" горняком подземным. В угольной промышленности мужчина проработал 14 лет.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Вячеслав в первый же день, 24 февраля 2022 года, вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

С тех пор до своего последнего боя 11 июля этого года Вячеслав защищал родную землю и достойно исполнял военный долг.

"Бондаренко Вячеслав был примером для своей жены и детей, хорошим отцом, мужем, вежливым, порядочным, ответственным, имел уважение среди коллег. Умереть на поле боя – самая высокая жертва, которую можно принести ради свободы и безопасности других. Вячеслав оставил свой след в сердцах тех, кто имел честь знать его и работал с ним рядом", – отметили в ГП "Добропольеуголь-добыча".

Как уточнили в Facebook-группе "Городок Белополья", дома Героя ждали трое детей.

Напомним, ранее стало известно, что в ростовском СИЗО скончался один из пленных защитников Мариуполя, над которым россияне устроили показательное судилище. Водитель полка "Азов" Александр Ищенко попал в плен еще в мае 2022 года. По словам его дочери, мужчина умер за 9 дней до того, как о его смерти сообщили российские СМИ. Однако, по словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, российская сторона не уведомила об этом украинскую.

Также сообщалось о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Россияне применяли к нему пытки и в конце концов расстреляли. Проститься с воином, которого дома ждали семеро детей, родные и близкие получили возможность только сейчас: тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями груди и одним – головы.