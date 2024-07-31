В ростовском СИЗО скончался один из пленных защитников Мариуполя, над которым россияне устроили показательное судилище

В российском плену, по данным росСМИ, остановилось сердце еще одного украинского воина. Водитель полка "Азов" Александр Ищенко, защищавший Мариуполь и попавший в плен к оккупантам, умер в СИЗО в Ростове-на-Дону.

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Над Александром и еще 23 украинскими военнопленными захватчики устроили судилище. О смерти Героя сообщило российское издание "Медиазона".

"Военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в полку "Азов", умер в СИЗО в Ростове-на-Дону. Как передает корреспондент "Медиазоны", об этом сообщили во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, рассматривающего дело Ищенко и еще 23 "азовцев". Документов, подтверждающих смерть подсудимого, СИЗО суду предоставить еще не успел", – пишет издание.

Причин смерти украинского воина, оказавшегося в российском плену, "Медиазона" не называет, равно как и не упоминает она и о пытках, которым подвергают украинцев россияне, а также о нечеловеческих условиях, в которых РФ удерживает военнопленных.

Александру Ищенко было 55 лет. Еще в феврале 2022 года он добровольцем встал в ряды полка "Азов", был водителем, вместе с побратимами защищал Мариуполь. Весной того же года, как и другие оборонцы "Азовстали", воин попал в российский плен.

После этого оккупанты над Александром и еще 23 украинцами устроили показательное судилище: защитников "судили" за якобы "участие в деятельности террористической организации" и "попытку насильственного захвата власти".

Все украинцы, которым Россия выдвинула эти абсурдные обвинения, по данным "Медиазоны", в разное время служили в "Азове" по контракту или были вольнонаемными служащими. Часть из них участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", другие же на момент начала полномасштабного вторжения РФ уже оставили службу: их оккупанты выискивали и задерживали у них в домах.

"Двоих — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — уже обменяли на российских военнопленных и судят заочно. По делу проходят девять женщин, большинство из них — это поварихи, которые готовили еду для военных "Азова", – добавляет издание.

Российская правозащитная организация "Мемориал" признала всех украинцев, которых показательно "судят" военные преступники в России, политическими заключенными.

Напомним, ранее стало известно о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Россияне применяли к нему пытки и расстреляли. Проститься с воином, которого дома ждали семеро детей, родные и близкие получили возможность только сейчас: тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями груди и одним – головы.