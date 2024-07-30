Без отца остались семь детей: стало известно о гибели в плену украинского воина. Фото

В российском плену погиб 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога, который встал на защиту Украины в феврале 2022-го. Россияне применяли к нему пытки и, вероятно, расстреляли.

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Только сейчас родные, в том числе семеро детей защитника, могут достойно провести его в последнюю земную дорогу. Об этом сообщает издание "Свои. Кривой Рог".

Решта Юрий Георгиевич, 1977 г. р., присоединился к войску в первый день полномасштабного российского вторжения. Предварительно, находился на "Азовстали". Дальше были плен и пытки.

В заложники оккупантов попала и бывшая супруга защитника, но ее удалось вернуться в Украину во время одного из обменов пленными.

Именно она вышла на родных Юрия сообщить, что боец жив. По данным СМИ, мошенники пытались воспользоваться этим и звонили родственникам воина, пробуя выбить деньги за "голос папы". Также хотели продать якобы его документы.

Издание добавило, что близкие получили тело воина с тремя пулевыми ранениями в грудях и одним – в голове.

"Попал во вражеский плен, где ему пришлось пройти пытки и издевательства. К сожалению, выжить в противостоянии с убийцами Юрию не удалось. Недавно родным передали его тело", – также сообщается на сайте криворожского телеканала "Рудана".

В последний путь бойца проведут 31 июля в Терновском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Кривой Рог на Днепропетровщину вернули прах 30-летнего военнослужащего Ярослава Корниевского, погибшего в начале полномасштабной войны. Защитника замордовали во вражеском плену в 2022 году.

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