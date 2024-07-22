'Обожал жизнь': в Кривой Рог вернули тело защитника, родные говорят, что его застрелили в российском плену. Фото

В Кривой Рог на Днепропетровщину вернули прах 30-летнего военнослужащего Ярослава Корниевского, погибшего в начале полномасштабной войны. Защитника замордовали во вражеском плену в 2022 году.

Видео дня

Только через два года, во время последнего обмена телами военных, прах воина добрался до родной земли. Об этом 22 июля сообщило местное издание "Весь Кривой Рог".

Отмечается, что Ярослав Александрович Корниевский, 12.10.1992 г. р., отправился на фронт добровольцем в сентябре 2022-го. Он присоединился к рядам 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, был стрелком.

Воевал на Бахмутском направлении в Донецкой области: Андреевка, Грущиевка. Через два месяца, в начале ноября, попал во вражеский артиллерийский обстрел под Бахмутом.

"Ярослав выжил, однако получил ранения и попал в неволю. По словам родных, именно в российском плену защитника застрелили", – пишет издание "Свою.Кривой Рог".

Близкие вспоминают Ярослава как доброго и отзывчивого человека. Парень всегда помогал родителям и друзьям, беспокоился о домашних животных. Он обожал жизнь и находил позитив даже в маленьких вещах.

Только через два года, во время последнего обмена телами военных, прах воина из Кривого Рога добрался до родной земли, где родные получили возможность похоронить Героя с почестями.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля Украина вернула домой 95 защитников – военнослужащих ВСУ, бойцов Нацгвардии и пограничников. Один из освобожденных из российского плена воинов, ступив на родную землю, опустился на колени и разрыдался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!