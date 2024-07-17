В Украину из российского плена вернулись еще 95 защитников: обмен провели при посредничестве ОАЭ. Фото

Украина и Россия в среду, 17 июля, провели очередной обмен пленными. В результате домой вернулись 95 украинских защитников – воинов ВСУ, Нацгвардии и пограничников. В РФ отправились также 95 российских военных.

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Обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников уволены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники", – написал он в официальном Telegram-канале.

Зеленский также поблагодарил украинскую команду, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении.

"Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – заявил президент.

А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец указал, что всего с начала полномасштабного вторжения домой из российской неволи удалось вернуть 3405 украинцев.

По его словам, работники Офиса украинского омбудсмена прибыли на место осуществления обмена, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевских конвенций.

"Многие родные за длительное время получили телефонные звонки от возвращенных. Также родных тех, кого удалось сегодня вернуть, получат официальное уведомление от Координационного штаба по обращению с военнопленными. Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию. Спасибо ОЭА за помощь в возвращении наших воинов", – заявил Лубинец.

Он добавил: Украина в очередной раз подтверждает свое стремление вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении.

"Спасибо родным, которые ждут хорошие новости и верят в государственные органы, которые привлекут к возвращению украинцев международных партнеров и работают ради результата. Работаем дальше!" – отметил омбудсмен.

В свою очередь проект "Хочу жить", созданный для обращения оккупантов, желающих сдаться в плен, опубликовал видео с освобожденными военными РФ.

Там рассказали, что с начала 2024 года в РФ вернулись уже 803 военнопленных, что составляет лишь малую часть от общего количества находящихся в украинских лагерях оккупантов.

Многие из них находились в плену менее полугода, тогда как другие безуспешно ждут обмена уже более двух лет, заявили в "Хочу жить".

"В чем заключается такой подход российской стороны – нам непонятно. Украина относится к процессу обмена пленными как к сугубо гуманитарному. Исходя из этого сложно найти рациональное объяснение нежеланию Москвы в первую очередь вернуть людей, которые не видели своих родных и близких дольше всех. Украина снова и снова настаивает на необходимости проведения обмена в формате "всех на всех". Мы подтверждаем свою готовность реализовать это в любой момент", – говорится в заявлении проекта.

В "Хочу жить" также призвали РФ разблокировать запуск смешанных медицинских комиссий и наконец запустить механизм репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина и РФ утром 17 июля намерены провести обмен пленными при содействии ОАЭ. Целью является освобождение по 90 пленных от каждой из сторон.

Этот обмен стал шестым при посредничестве ОАЭ, в этом году при посредничестве этой страны было освобождено около 1 400 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более 3 тыс. пленных, военных и гражданских. Однако защитников Мариуполя Москва возвращает крайне неохотно, поскольку они нужны россиянам для публичных судилищ.

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