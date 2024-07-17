Украина и Россия планируют обмен пленными при содействии ОАЭ: в Bloomberg раскрыли 'формулу'

Украина и Россия намерены провести обмен 180 военнопленных с содействием Объединенных Арабских Эмиратов. Обмен предположительно состоится утром 17 июля.

Каждая из сторон планирует освободить по 90 заключенных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, ознакомленный с ситуацией.

Этот обмен станет шестым при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, увеличивая общее количество заключенных, обмененных с их помощью в этом году, до почти 1 400 человек.

Журналисты Bloomberg сообщают, что ОАЭ были посредниками во многих соглашениях не только между Россией и Украиной, но и между Россией и США, обеспечивая логистическую поддержку и определяя место обмена.

Издание также отмечает, что в начале июня президент Владимир Путин заявил о содержании Россией 6465 украинских военнопленных, в то время как власти в Киеве удерживают 1348 россиян.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине с начала полномасштабной войны с РФ уже удалось вернуть более 3000 пленных, военных и гражданских граждан нашей страны. Но защитников Мариуполя оккупанты возвращают крайне неохотно, потому что они нужны россиянам для публичных судилищ.

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Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Российская Федерация не готова согласиться на "огромный обмен" в формате "всех на всех". Причиной может быть значительная разница в количестве пленников. Всего с начала полномасштабной войны было проведено уже 53 обмена.

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