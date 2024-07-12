Россияне неохотно возвращают из плена защитников Мариуполя: Лубинец рассказал об условиях содержания пленных морпехов в РФ

Украине с начала полномасштабной войны с РФ уже удалось вернуть более 3000 пленных, военных и штатских граждан нашей страны. Но защитников Мариуполя оккупанты возвращают крайне неохотно, потому что они нужны россиянам для публичных "судилищ".

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Об этом рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что в настоящее время на территории страны-агрессора находятся больше украинских пленных, чем российских на территории Украины.

"Я не выделяю ни одно военное подразделение. Но как человек, непосредственно принимающий в этом участие, публично заявляю, что гораздо сложнее вернуть защитников Мариуполя", - отметил Лубинец.

Он объяснил, что после оккупации Мариуполя россияне начали организовывать публичные "судилища" над украинскими защитниками 36-й ОБРМП.

"Они их всех собрали в одну исправительную колонию, там, по моим данным, максимально плохие условия пребывания. Очень многие из них подвергаются пыткам. И в отношении именно представителей 36-й бригады, в последние месяцы мы видим, что исключительно их публично осуждают, дают очень большие тюремные сроки и распределяют, если можно так сказать, по территории всей РФ", – рассказал омбудсмен.

Впрочем, по его словам, оккупанты вообще неохотно возвращают пленных.

"Только из-за негативной позиции РФ мы не возвращаем наших из российского плена. Если бы у россиян стояла задача вернуть всех российских военнопленных – мы бы давно провели большой обмен", – рассказал Лубинец.

По словам чиновника, Международный комитет Красного Креста, единственная международная организация с уникальным мандатом, не пользуется своими правами.

"Я это трактую, как не "имеют право", а должны. Они это трактуют, как "имеют право" посещать места содержания военнопленных, гражданских заложников, фиксировать факты попадания в плен", – пояснил Лубинец.

Именно поэтому большое количество украинских бойцов в плену не верифицировано.

"Примерно 40 процентов из этого числа – 3310, кого мы вернули – были не верифицированы, то есть были в статусе "пропавших без вести". У нас есть примеры, когда считали уже, что человек был убит, но нам удалось его вернуть. Поэтому я требую от МККК исполнять свой мандат", – рассказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Российская Федерация не готова согласиться на "большой обмен" в формате "всех на всех". Причиной может быть значительная разница в количестве пленников.

Всего с начала полномасштабной войны было проведено уже 53 обмена.

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