Из российского плена вернули 161 гражданского: омбудсмен рассказал, сколько осталось

На территории России сейчас находятся более 14 тысяч мирных граждан Украины. К настоящему моменту удалось вернуть из российского плена только 161 человека.

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Это люди, ставшие заложниками страны-агрессора еще с 2014 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге в Николаеве, передают СМИ.

"Я не веду статистики по отдельным областям, потому что сразу находятся те, кто начинает сравнивать цифры и говорит, что, мол, там Лубинец больше работает, а там меньше. Это не так. По моим данным, на территории РФ сейчас находится более 14 тысяч гражданских заложников – граждан Украины, пока удалось вернуть 161 человека", – сказал Лубинец.

По словам омбудсмена, столь значительная разница в цифрах объясняется тем, что пока отсутствует механизм обмена гражданскими лицами, поскольку этот вопрос не урегулирован международным гуманитарным правом.

"Также у нас нет официальных стран-посредников, потому что для них это будет означать дополнительные обязательства, хотя есть государства, которые помогают неофициально. Среди тех, кого могу назвать, это Турция и Ватикан, хотя общаюсь я со многими странами со всех континентов", – отметил Лубинец.

Ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что сейчас Российская Федерация не готова согласиться на "огромный обмен" в формате "всех на всех". Причиной может быть значительная разница в количестве пленников.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 6 июля Украине удалось вернуть из российского плена 3310 человек. Было проведено уже 53 обмена.

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