Россия пока не готова к обмену "всех на всех": омбудсмен озвучил причину

Сейчас Российская Федерация не готова согласиться на "большой обмен" в формате "всех на всех". Причиной может быть значительная разница в количестве пленников.

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Об этом на пресс-конференции 9 июля сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен не считает, что подобный обмен можно будет провести в ближайшее время.

"Я верю я, что в ближайшем будущем будет "большой обмен"? Нет. Объясню почему. Разница в числах. Да, она действительно есть. На территории Российской Федерации гораздо больше задержанных граждан Украины", – отметил омбудсмен.

Однако стороны обсуждают возможность такого процесса. Украина также говорит об этом с партерами, которые, по словам Лубинца, поддерживают Киев. Но Москва не готова согласиться.

"Они готовы проводить обменные процессы, они готовы разговаривать обо всех категориях граждан Украины. Но я не вижу готовности проводить быстрые "большие обмены", – добавил омбудсмен.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– С начала полномасштабной войны и по состоянию на 6 июля Украине удалось вернуть из российского плена 3310 человек. Было проведено уже 53 обмена.

– В рамках обмена 25 июня домой вернулись 90 защитников. А уже 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть также 10 гражданских.

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