Украина вернула из российского плена десять гражданских: что о них известно

Вечером в пятницу, 28 июня, стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 своих граждан. Все они – гражданские лица.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, добиться освобождения украинцев было непросто, однако несмотря на все сложности наши люди уже дома.

"Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома – в Украине", – написал гарант.

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается освобождением пленных, и отдельно отметил усилия Ватикана в освобождении гражданских из российского плена.

"Обязательно освободим всех наших!" – пообещал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня Украина провела обмен пленными со страной-агрессором Россией. Он прошел в формате 90 на 90 – именно столько наших защитников удалось вернуть из российского плена.

В ГУР МО позже уточнили, что операция, связанная с обменом военнопленными, еще продолжается.

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