Украина вернула из российского плена еще 90 военнослужащих. Фото и видео

Во вторник, 25 июня, Украина провела обмен пленными со страной-агрессором Россией. Он прошел в формате 90 на 90 – именно столько наших защитников удалось вернуть из российского плена.

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Среди них воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы и пограничники. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что были освобождены 52 защитника "Азовстали".

Домой вернулись военнослужащие, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС, были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Также стало известно, что посредником в ходе переговоров по обмену выступили ОАЭ.

"Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу по освобождению каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами: Буданов, Ермак, Малюк, Клименко, Лубинец. Всем партнерам, которые помогают, ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей. Вместе можем достигать даже самых сложных результатов", – написал гарант.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что это был уже 53-й обмен с начала войны. В дальнейшем его Офис будет следить за соблюдением прав военных, в частности, касательно медицинского осмотра, реабилитации, получения необходимых документов, банковских карт.

"Это радостная новость для украинских семей! Украина долгое время работает на результат — наконец-то мы его имеем! Благодарен родным за терпение! Обращаюсь к семьям, которые все еще ждут своих близких дома: не теряйте веры! Украина работает над возвращением всех наших граждан домой!" – написал омбудсмен.

Всего в рамках обменов домой вернулись уже 3300 украинцев и наша страна не останавливается на этих результатах.

Этот обмен стал результатом слаженной работы Офиса омбудсмена, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины при СБУ и других органов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Россия 31 мая провели обмен военнопленными. Домой из вражеского плена вернулись 71 воин Сил обороны и четыре гражданских женщины.

В ГУР рассказали, что процесс этого 52-го обмена военнопленными между Украиной и Россией сопровождался шквалом дезинформации со стороны врага. А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что этот обмен был на грани срыва. Страна-агрессор РФ не соблюдает никаких правил при формировании списков пленных для обменов.

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