'Работа продолжается': в ГУР сделали уточнения по обмену пленными

Накануне, 25 июня, Украина вернула из российского плена 90 военнослужащих. Однако операция, связанная с обменом военнопленными, еще продолжается.

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Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Он добавил, что это еще не последние новости в рамках данной операции.

"Да, действительно, это отличная новость. Но это еще не 53 обмен, потому что он не завершился. Операция продолжается. В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников", – заявил Юсов.

Ведомство рассчитывает, что в ближайшее время смогут предоставить дополнительную информацию.

"Работа продолжается", – подытожил Юсов.

Напомним, в рамках обмена военнопленных 25 июня домой вернулись из российского плена еще 90 защитников: 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев. Освобожденные воины были захвачены в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Также в ГНСУ показали трогательные фото с освобожденными из плена РФ защитниками. Из российского плена были освобождены 90 защитников, в том числе 18 пограничников.