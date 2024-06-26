'Первые часы после обмена': в ГПСУ показали трогательные фото с освобожденными из плена РФ защитниками

Накануне, 25 июня, Украина вернула из российского плена 90 своих защитников. Среди них – 18 пограничников.

Видео дня

Большинство освобожденных впервые за годы неволи смогли услышать голоса своих родных и вдохнуть воздух полной грудью. Трогательные фото, сделанные в первые часы после обмена, опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

"Первые часы после обмена. Дальше: встречи с родными, реабилитация и возможность снова дышать свободой", – отметили в ГНСУ.

На пронзительных фото авторства Петра Задорожного украинские защитники истощены, но счастливы. Кто-то сжимает в крепких объятиях побратимов. Кто-то – впервые за долгое время в телефоне слышит голоса самых родных людей. Кого-то – и таких среди украинцев, прошедших российский плен, немало – сразу осматривают медики. А кто-то не может сдержать слез от осознания: ад плена уже позади.

Напомним, в рамках обмена военнопленных 25 июня домой вернулись из российского плена еще 90 защитников: 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев. Освобожденные воины были захвачены в плен в Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Среди освобожденных – пятеро бойцов Нацгвардии, захваченных в плен в самом начале российского полномасштабного вторжения, они охраняли Чернобыльскую АЭС.

Также удалось вернуть 59 защитников Мариуполя. Из них 52 воина вышли из "Азовстали". Однако на этот раз Россия не отдала Украине ни одного воина "Азова". Их, по данным начальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгения Жукова, в неволе остается около 900. Борьба за освобождение и "азовцев" и воинов из всех других родов войск, оказавшихся в лену врага, продолжается.

Обмен был произведен с участием Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что наше государство продолжает прилагать усилия для освобождения пленных.

"Что касается обмена – могу сказать, что операция продолжается. И в ходе этой операции возвращено 90 наших защитников. Делается все возможное для того, чтобы в ближайшее время были еще хорошие новости. И вы обязательно об этом официально услышите", – сказал он.