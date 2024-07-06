'Продолжаем работать': Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из плена РФ, и показал трогательное видео

С начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена 3310 человек. Всего было проведено уже 53 обмена.

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Сейчас наша страна продолжает работать над тем, чтобы вернуть из РФ всех украинцев. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что благодаря проведенным обменам тысячи граждан Украины теперь находятся рядом со своими родными. Также президент отметил, что Украина продолжает искать пути, чтобы вернуть из страны-агрессора РФ всех украинцев.

"53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, в Украине, рядом со своими родными. Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую – всех наших военных и гражданских, взрослых и детей. Спасибо всем, кто помогает", – заявил Зеленский.

Также президент опубликовал трогательное видео с кадрами возвращения наших людей домой. Зеленский заверил, что Украина не остановится, пока не освободит всех украинцев из российского плена.

Напомним, недавно состоялся 53-й обмен пленными, в результате которого на родину было возвращено 90 военных и 10 гражданских украинцев. Фото освобожденных из российского плена украинцев неприятно впечатляют: состояние людей просто ужасное.

Ранее сообщалось, что 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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