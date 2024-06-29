'Словно из концлагерей': сеть поразили фото, которые показали состояние освобожденных из российского плена украинцев

Недавно состоялся 53-й обмен пленными, в результате которого на родину было возвращено 90 военных и 10 гштатских украинцев. Фото освобожденных из российского плена украинцев неприятно впечатляют: состояние людей просто ужасное.

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Фотографии сделаны документалистами Константином и Владой Либеровыми. Они фиксируют события в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. Документалисты сознательно отказались в сети от оценки состояния людей. Однако это сделали обычные пользователи.

По словам Либеровых, фото было сделано в день возвращения, в госпитале, где освобожденных осмотрели врачи перед отправкой на последующую реабилитацию.

"Как и в прошлый раз, мы не можем и не будем ничего комментировать. Эти фотографии говорят сами за себя: русский плен убивает, и каждое возвращение наших домой – огромное счастье с привкусом большой боли. Ведь тысячи украинских защитников и защитниц, как и мирных людей, до сих пор находятся там, в лапах фашистского режима РФ", – отметили Либеровы.

"Эти люди как из концлагерей вышли. Где же ООН и другие организации? Морить голодом в наше время и все ок?" – возмущаются украинцы. Такие же вопросы задают и пользователи из Европы, которые поражены увиденным.

"Я вчера смотрела информацию, как Украина содержит пленных москалей. 10 тыс. гривен в месяц на каждого изверга. Лечебные услуги высокого уровня, рентген новый им купили, столовая у них как ресторан, библиотека есть, спят в тепле и чистоте. Как так можно?" – спрашивают люди.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня Украина провела 53 обмен пленными со страной-агрессором Россией. Он прошел в формате 90 на 90 – именно столько наших защитников удалось вернуть из российского плена.

А уже 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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