В Украину вернули тела 254 павших защитников

Украина вернула тела еще 254 своих павших Героев. Большинство из них защищали Донетчину.

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Также тела четырех воинов удалось вернуть из моргов на территории РФ. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников. В частности, удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитников из Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов РФ", – рассказали в Координационном штабе.

В сообщении отмечено, что тела воинов удалось вернуть на подконтрольную территорию при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", – отметили в Координационном штабе.

Напомним, 31 мая сообщалось, что Украина вернула тела 212 погибших защитников. Они погибли в боях на Донецком, Запорожском, Луганском и Харьковском направлениях.

Также удалось забрать останки воинов, находившихся на временно оккупированных территориях Украины.

В тот же день после нескольких месяцев перерыва наконец состоялся обмен пленными: в Украину из российского плена удалось вернуть еще 75 человек: среди них защитники Мариуполя.