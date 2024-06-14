В Украину вернули тела 254 павших защитников
Украина вернула тела еще 254 своих павших Героев. Большинство из них защищали Донетчину.
Также тела четырех воинов удалось вернуть из моргов на территории РФ. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников. В частности, удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитников из Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов РФ", – рассказали в Координационном штабе.
В сообщении отмечено, что тела воинов удалось вернуть на подконтрольную территорию при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", – отметили в Координационном штабе.
Напомним, 31 мая сообщалось, что Украина вернула тела 212 погибших защитников. Они погибли в боях на Донецком, Запорожском, Луганском и Харьковском направлениях.
Также удалось забрать останки воинов, находившихся на временно оккупированных территориях Украины.
В тот же день после нескольких месяцев перерыва наконец состоялся обмен пленными: в Украину из российского плена удалось вернуть еще 75 человек: среди них защитники Мариуполя.
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