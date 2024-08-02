Отдал жизнь за Украину: в боях возле Работино погиб тренер по тхэквондо из Луцка. Фото

На Запорожском направлении фронта погиб военнослужащий Национальной гвардии Тарас Пархомчук из Луцка. В мирной жизни тренер по тхэквондо на войне стал командиром отделения инструкторов.

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Защитнику полмесяца назад исполнилось 32 года. О потере известили в Федерации тхэквондо Украины и городской совет Луцка.

Пархомук Тарас Григорьевич (15.07.1992 г. р.) проживал в селе Забороль Луцкой громады. Он учил детей тхэквондо.

На защиту Украины мужчина встал, подписав контракт на воинскую службу в составе воинской части НГУ. Младший лейтенант Пархомук был командиром отделения инструкторов секции подготовки.

Погиб воин 25 июля во время выполнения боевой задачи по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе села Работино Запорожской области.

"Искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память, честь и уважение Герою!" – отметили в громаде.

У Героя остались жена и дочь. Попрощаются с ним 3 августа в Луцке, похоронят в селе Забороль.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб мастер спорта по спортивной гимнастике Константин Черников, тренер одного из столичных фитнес-клубов. Ему было 35-лет, в рядах герой был пилотом FPV-дронов.

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