Ему навсегда останется 39: на войне погиб старший солдат Владимир Хрипта с Закарпатья. Фото

В боях против российского агрессора погиб старший солдат ВСУ Владимир Хрипта из Закарпатской области. Он был стрелком-оператором в 100-й отдельной бригаде теробороны.

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Защитнику навеки осталось 39 лет. О потере сообщил Тячевский городской совет, а также староста села Лазы, откуда родом воин.

Хрипта Владимир Иванович был 1985 года рождения. Деталей о нем в общине не рассказали, известно только, что он служил в механизированном батальоне в/ч А7028 (100-я Обр ТрО).

Защитник был старшим стрелком-оператором, имел звание старшего солдата. Его жизнь оборвалась 10 августа во время выполнения боевых задач на фронте.

Накануне земляки встретили возвращение воина на щите и последний раз провели его к родному дому. Похороны пройдут 13 августа в селе Лазы.

"Сочувствуем семье и близким Владимира. Вечная ему память! – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении фронта погиб 28-летний воин Дмитрий Парасич с Закарпатья. Младший сержант ВСУ был командиром разведывательного отделения.

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