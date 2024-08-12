Был командиром стрелкового взвода: в Черкасской области попрощались с капитаном, погибшим в боях за Украину
В Черкассах простились с командиром первого стрелкового взвода третьей роты воинской части Валерием Коломийцем. Долгое время его считали пропавшим без вести.
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко. "Черкасщина снова простилась с героем, который защищал Украину от российского оккупанта", – говорится в сообщении.
Капитан Валерий Николаевич Коломиец родился 6 сентября 1978 года в Черкассах. Он учился в Геронимовской школе, которую окончил в 1995 году, а затем продолжил образование в техническом училище №6, где получил красный диплом. С 1997 по 2001 год Валерий учился в Киевском филиале военного института связи в Полтаве, получив степень бакалавра военных наук и квалификацию офицера военного управления. После окончания учебы он служил в Главном Центре подготовки специалистов, а в 2008 году, имея звание капитана, ушел в запас.
Когда в 2022 году наша страна снова оказалась под угрозой, Валерий был мобилизован Черкасским ОМТЦК и СП. Он проживал в Черкассах с семьей и исполнял обязанности командира стрелкового взвода третьей роты воинской части.
28 апреля 2022 года Валерий был объявлен пропавшим без вести при особых обстоятельствах. К сожалению, впоследствии его тело обнаружили в районе Луганской области. Его личность подтвердили с помощью ДНК-теста.
Валерий оставил после себя двух маленьких сыновей и дочь. Их боли от потери отца не передать словами.
Напомним, во время защиты Украины от врага погиб военный Константин Шабанов родом из Северодонецка Луганской области. Он перевез семью на Львовщину, а в 2023 году стал в ряды ВСУ, был мастером БПЛА и выполнял боевые задания на передовых позициях фронта.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.
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