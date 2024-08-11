Без отца остались три дочери: погиб защитник с Луганщины, перевозивший семью на Львовщину. Фото
Во время защиты Украины от врага погиб военный Константин Шабанов из Луганщины. Он был мастером БПЛА и выполнял боевые задания на передовых позициях фронта.
О потере сообщил Дрогобычский городской совет. Именно на Львовщину семью воина вынужденно переместилась с началом полномасштабной войны.
Константин Шабанов родился в Северодонецке Луганской области. Окончил 98-е училище.
В апреле 2022 года мужчина перевез свою большую семью в Стебник, где начал строить жизнь с чистого листа.
В 2023-м он встал на защиту Украины, служил в должности мастера БПЛА непосредственно в зоне боевых действий. Погиб Константин Шабанов 7 июля 2024 года в результате пожара на Покровском направлении фронта в Донецкой области.
Из родных у погибшего воина остались жена, три дочери, внук и сестра.
"Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели нашего земляка и Героя. Скорбим вместе с вами, поддерживаем в час скорби", – отметили в громаде.
Информация о времени прибытия конвоя с телом погибшего защитника, проведения парастаса и чина похорон будет сообщена дополнительно.
Как сообщал OBOZ.UA, в Бахмутском районе Донецкой области погиб 19-летний воин Адам Линчак со Львовщины. Юноша получил несовместимое с жизнью ранение в результате прицельного удара вражеского квадрокоптера.
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