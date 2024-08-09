Не дожил до 20 лет: на войне погиб Адам Линчак из Львовской области. Фото и видео

В Донецкой области от вражеского удара погиб 19-летний воин, житель Мостищины Адам Линчак. Парень из села Старява отдал жизнь за родину в бою с русскими захватчиками под Бахмутом.

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Трагическую весть сообщил Мостиский городской совет. Чиновники добавили, что тело юноши в громаде будут встречать завтра, 10 августа (время прибытия траурного кортежа сообщат позже).

"Свою жизнь за свободу Украины отдал воин 2004 года рождения, наш земляк из Старявы Адам Линчак. Верный военной присяге, проявив стойкость и мужество во время выполнения боевого задания в н.п. Юрьевка Бахмутского района Донецкой области, он погиб 07.08.2024 получив несовместимое с жизнью ранение в результате прицельного удара квадрокоптера", – отметили местные власти.

Юноша, о котором должностные лица ничего не рассказали, был очень талантливым и одновременно скромным. В сети почти нет его фотографий. А между прочим, еще будучи учеником Черновицкой школы им. Шевченко он мечтал стать актером и играл во всех школьных постановлениях.

За год до полномасштабного вторжения Адам пытался поступить во Львовский университет им. Франко учиться на актера и набрал неплохие баллы. А до этого – читал поэзию о войне и окопах. И кто тогда мог знать, что через несколько лет парню придется погибнуть именно в окопе...

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в боях на Краматорском направлении фронта погиб молодой защитник Андрей Данилов из Львовской области. В ряды ВСУ он был призван только в мае этого года. Защитнику навеки осталось 26 лет.

А на фронте в Харьковской области погиб 46-летний воин Роман Сотник из Львовской области. Лейтенант с позывным "Комиссар" воевал за Украину в рядах ДШУ более двух лет.

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