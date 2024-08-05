В боях за Украину погиб защитник со Львовщины с позывным "Комиссар": его сын также служит в ВСУ. Фото
На фронте в Харьковской области погиб 46-летний воин Роман Сотник со Львовщины. Лейтенант с позывным "Комиссар" воевал за Украину в рядах ДШВ более двух лет.
О потере известила Солонковская территориальная громада. Там подчеркнули, что сын Героя ныне тоже служит.
Сотник Роман Николаевич, 1978 года, проживал с семьей в селе Солонка Львовского района.
На защиту Украины он встал в июне 2022 года. Участвовал в боевых действиях на Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях. В рядах десантно-штурмовых войск ВСУ "Комиссар" бок о бок проходил тяжести со своими побратимами.
Военнослужащий погиб 31 июля 2024 года во время выполненного боевого задания в районе населенного пункта Орхимовка Харьковской области.
"Доброволец, патриот Украины, любящий муж и прекрасный отец. У погибшего воина остались жена Марьяна и сын Олег, находящийся в рядах ВСУ", – отметили в громаде.
Попрощаются с Героем сначала и Волыни. А церемония похорон состоится уже в Солонце на Львовщине.
"Выражаем соболезнования родным и всем, кто знал Героя. Мы никогда не забудем подвиг Романа. Вечная слава и память", – добавили в громаде.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб воин Иван Салашник со Львовщины. Жизнь 35-летнего защитника оборвалась спустя несколько недель после его дня рождения.
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