В боях за Украину погиб защитник со Львовщины с позывным 'Комиссар': его сын также служит в ВСУ. Фото

На фронте в Харьковской области погиб 46-летний воин Роман Сотник со Львовщины. Лейтенант с позывным "Комиссар" воевал за Украину в рядах ДШВ более двух лет.

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О потере известила Солонковская территориальная громада. Там подчеркнули, что сын Героя ныне тоже служит.

Сотник Роман Николаевич, 1978 года, проживал с семьей в селе Солонка Львовского района.

На защиту Украины он встал в июне 2022 года. Участвовал в боевых действиях на Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях. В рядах десантно-штурмовых войск ВСУ "Комиссар" бок о бок проходил тяжести со своими побратимами.

Военнослужащий погиб 31 июля 2024 года во время выполненного боевого задания в районе населенного пункта Орхимовка Харьковской области.

"Доброволец, патриот Украины, любящий муж и прекрасный отец. У погибшего воина остались жена Марьяна и сын Олег, находящийся в рядах ВСУ", – отметили в громаде.

Попрощаются с Героем сначала и Волыни. А церемония похорон состоится уже в Солонце на Львовщине.

"Выражаем соболезнования родным и всем, кто знал Героя. Мы никогда не забудем подвиг Романа. Вечная слава и память", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб воин Иван Салашник со Львовщины. Жизнь 35-летнего защитника оборвалась спустя несколько недель после его дня рождения.

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