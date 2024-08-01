'Был отличным человеком и крутым специалистом': в боях за Украину погиб 35-летний защитник со Львовщины. Фото

На фронте в боях погиб военнослужащий ВСУ Иван Салашник из Львовской области. Жизнь воина оборвалась через несколько недель после его дня рождения.

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Защитнику навеки осталось 35 лет. О потере сообщили в Зимноводовской территориальной громаде.

Салашник Иван Степанович, 07.07.1989 г. р., проживал в селе Зимняя Вода под Львовом. Работал главным механиком в строительной компании "Наш Простір".

Коллеги подчеркнули, что он был отличным человеком, крутым специалистом и работником. При любых невзгодах Иван улыбался и говорил: "Да все хорошо, чего".

"С той же улыбкой в самое тяжелое время ты пошел защищать наше государство, всех нас. Ты был настоящим патриотом и погиб от рук проклятой р*сни. Мы будем помнить, что никакая такая потеря не должна оставаться безнаказанной... Ты с нами, мы с тобой. Пожалуйста, улыбайся нам оттуда, так как ты умеешь", – говорится в посте.

Иван Салашник погиб 25 июля 2024 года во время выполнения боевого задания на передовой.

Только недавно коллеги и друзья в Facebook поздравляли мужчину с днем рождения. А сейчас выражают искренние соболезнования его родным. У Героя остались родители и сестра.

"В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе. Вечная память воину!" – отметили в громаде.

Более подробную информацию о прибытии траурного кортежа, дате и времени похорон землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Запорожье погиб 55-летний воин Руслан Сиглаев со Львовщины. У Героя остались жена, сын и маленькая внучка.

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