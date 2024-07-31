Его не дождалась с фронта внучка: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Фото

В боях за Украину погиб воин Львовщины Руслан Сиглаев. Жизнь защитника оборвалась на Запорожье 29 июля.

У Героя остались жена, сын и маленькая внучка. Трагическое известие сообщили в Стрыйском городском совете.

В горсовете Стрыя рассказали, что родился Руслан Сиглаев 11 июня 1969 года.

"Житель Стрыя, учился в местной школе №9 и ВПУ №8. Работал на железной дороге. В начале полномасштабного вторжения добровольцем отправился защищать Украину", – говорится в сообщении.

Солдат Руслан Сиглаев был номером обслуги пулеметного взвода второго механизированного батальона одной из воинских частей.

29 июля на Запорожье он погиб, выполняя боевое задание.

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"Искренне сочувствуем жене, сыну и маленькой внучке. Осиротела еще одна семья. Пусть Господь примет в свои объятия. Вечная и светлая память! О встрече и чине похорон сообщим", – добавили в городском совете.

Герою навсегда останется 55 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Харьковщины погиб защитник из Волыни Юрий Макарук. Жизнь 42-летнего Героя оборвалась 28 июля.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога. Серафим Билык меньше месяца не дожил до своего 29 дня рождения.

Также стало известно о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Россияне применяли к нему пытки и расстреляли. Проститься с воином, которого дома ждали семеро детей, родные и близкие получили возможность только сейчас: тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями груди и одним – головы.