Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник из Волыни. Фото

В боях против российских оккупантов возле населенного пункта Старица Чугуевского района Харьковской области погиб украинский военнослужащий, солдат Юрий Макарук. Жизнь 42-летнего Героя оборвалась 28 июля.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Любомльской городской территориальной громады. Боец был жителем города Любомль на Волыни.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина. В этот горький миг разделяем ваше горе и преклоняем головы в глубокой скорби. Вечная память Герою!" – сказано в сообщении местных властей.

Напомним, в боях на Торецком направлении фронта погиб молодой воин из Луцка Алексей Цехош (позывной "Князь"). Защитнику навеки осталось 28 лет. Он воевал с начала полномасштабной войны, командовал мотопехотным отделением.

На войне "Князь" был смелым, бесшабашным воином и мудрым командиром. Вместе с побратимами прошел долгие месяцы боев на Бахмутском, Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На фронте погиб военнослужащий из Кривого Рога Серафим Билык. Он не дожил несколько недель до своего 29-летия, которое должен был отметить 1 августа.

– 23 июля в Одессе простились с воином из временно оккупированного Троицкого Луганской области Денисом "Филией" Филипповым. Жизнь бойца оборвалась 3 июля.

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