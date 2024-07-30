Прошел долгие месяцы боев в самых горячих точках: на фронте погиб командир мотопехотного отделения из Луцка. Фото

В боях на Турецком направлении фронта погиб молодой воин Алексей Цехош (позывной "Князь") из Луцка Волынской области. Он воевал с начала полномасштабной войны, командовал мотопехотным отделением.

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Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере известили в Луцком городском совете и знакомые Героя.

Лучанин Цехош Алексей Васильевич, 26.06.1996 года рождения, с детства занимался народными танцами, паркуром и джиу-джитсу. Окончил Луцкий кооперативный профессиональный колледж ЛТЭУ, где работали его родители.

"Никакие соболезнования не смогут уменьшить боль потери единственного сына для работников Натальи Алексеевны и Василия Ивановича. Тяжелая и невыразимая потеря. Пусть доброе, светлое воспоминание об Алексее навсегда останется в сердцах родных, и всех, кто его знал, любил. Разделяем ваше горе и грустим вместе с вами в этот скорбный час", – отметили в учебном заведении.

Алексей в начале полномасштабной войны мобилизовался на военную службу в состав Луцкого батальона теробороны (100-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ). Он командовал мотопехотным отделением (в бригаде недавно писали, что штурмовым взводом).

"Первый кофе на Донбассе мы пили с тобой. Ты говорил, что выпьем еще не раз, дома, после нашей Победы. Две недели назад встречался с Лешей. Уставший, но как всегда веселый и положительный. Жаль, что мы теряем молодой цвет нации. Почивай с миром, друг. Царство небесное", – написал его знакомый и земляк, боец ТрО Сергей Панас.

В войске "Князь" был смелым, бесшабашным воином и мудрым командиром. Вместе с побратимами прошел долгие месяцы боев на Бахмутском, Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

"Эти мужчины видели ад своими глазами – поэтому научились по-настоящему любить жизнь и ценить боевое побратимство. А еще эта троица на отлично знает табличку умножения на ноль оккупантской наволочи – и умеет очень эффективно применять эти знания на практике!" – писали в бригаде об Алексее и двух его товарищах.

Сержант Алексей Цехош погиб 27 июля 2024 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Зализне Донецкой области.

"Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, честь и уважение Герою!" – отметили в горсовете, добавив, что о дате и времени прощания с защитником сообщат дополнительно.

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