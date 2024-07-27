Навеки 31: в Донецкой области во время вражеского штурма погиб воин с Волыни. Фото

В боях за Украину отдал жизнь еще один защитник с Волыни. Игорь Заец погиб во время вражеского штурма в Донецкой области 24 июля.

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Только в начале июля Герой встретил свой последний день рождения: ему исполнился 31 год. О потере рассказали в Колковской громаде, где родился и жил защитник.

"К сожалению, в Колковскую громаду снова поступило черное известие с фронта. Защищая Украину, погиб житель поселка Колки – Заяц Игорь Игоревич", – говорится в сообщении.

На малой родине воина рассказали: родился Игорь Заец 2 июля 1993 года. На защиту родной земли стал с 30 ноября 2023-го: он был мобилизован в Вооруженные силы Украины Луцким РТЦК и СП Волынской области.

"Старший солдат Заец Игорь Игоревич погиб 24 июля 2024 года, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, во время вражеского штурма в Донецкой области. Искренне соболезнуем семье погибшего. Пусть светлые воспоминания о нашем защитнике навсегда останутся в памяти родных, друзей, боевых побратимов", – добавили в Колковской громаде.

О дате и времени похорон Героя, возвращающегося домой на щите, там пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевщины Руслан "Смуглый" Исмаилов. Он был командиром отделения пулеметного взвода стрелкового батальона.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб офицер из Житомирской области. Виталию Лещенко навеки останется 22 года.