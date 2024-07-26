Ему навсегда будет 22: на фронте погиб офицер с Житомирщины. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб молодой воин Виталий Лещенко из Житомирской области. В свои 22 года он был офицером.

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О потере сообщил Чудновский городской совет. С Героем попрощаются в родном крае 26 июля.

Виталий Владимирович Лещенко, 24.03.2002 г. р., был родом из села Бабушки Чудновской громады (ныне Житомирский район). Юноша прошел срочную военную службу, имел звание старшего лейтенанта.

Больше деталей о военнослужащем не сообщают. Отмечается, что его сердце перестало биться 23 июля 2024 года.

Защитника похоронят в родном селе 26 июля. Жителей призвали создать живой коридор по маршруту следования траурного кортежа.

"Вечная память, честь и уважение Виталию! Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевое задание на Донетчине, погиб воин НГУ Сергей Чередник. Ведущий инженер Института ядерных исследований НАН родом из Житомира добровольно вступил в ряды Сил обороны.

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