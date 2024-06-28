Пошел на фронт добровольцем: во время выполнения боевого задания погиб ведущий инженер Института ядерных исследований Сергей Чередник. Фото

На войне против российских оккупантов, выполняя боевое задание на востоке, погиб воин​​ Национальной гвардии Украины, ведущий инженер Института ядерных исследований НАН Чередник Сергей. Трагедия произошла 28 мая 2024 года недалеко от села Георгиевка Донецкой области.

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Сергей Валентинович Чередник (24 июня 1965 года рождения) добровольно вступил в Силы обороны. Он был чрезвычайно трудолюбивым, чутким и добрым, настоящим патриотом Украины, имел четкую жизненную позицию, чувство собственного достоинства и долга перед страной, сообщили коллеги ученого на Facebook-странице Национальной академии наук.

Герой родился в Житомире. Окончил Киевский политехнический институт (оптика и оптико-электронное приборостроение). С октября 2013-го работал в Институте ядерных исследований НАН Украины: сначала в отделе изохронного циклотрона У-240, позже, после реорганизации, в отделе ядерных реакций.

"Научное сообщество потеряло замечательного специалиста в области ядерной электроники и физики пучков заряженных частиц, талантливого инженера, который вместе с коллегами разработал, ввел в эксплуатацию и на протяжении многих лет поддерживал в рабочем состоянии источник ионов ускорителя У-240, необходимый для выполнения научных исследований", – сообщили в НАН Украины.

Церемония прощания состоялась 7 июня 2024 в конференц-зале Института ядерных исследований НАН в Киеве. Похоронили воина на Лесном кладбище.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Защищая восток Украины от российских захватчиков, погиб младший сержант Вооруженных сил Маюк Юрий. Последний бой Герой принял 20 июня в Луганской области в районе поселка Белогоровка.

– Жизнь за Украину также отдал солдат-доброволец из Эстонии Мартин Яегер. 42-летнего солдата не стало в бою на границе Харьковской и Луганской областей, близ села Райгородка, на Купянско-Сватовском направлении.

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