Отдал жизнь за Украину: в боях на Луганщине погиб уроженец Херсонщины. Фото

Защищая восток Украины от российских захватчиков, погиб младший сержант Вооруженных сил Украины Маюк Юрий. Трагедия произошла 20 июня в Луганской области в районе поселка Белогоровка.

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Герой родился 7 марта 1989 года в селе Правдивое Херсонской области, последние годы проживал в селе Дмитровка на Полтавщине. Смерть военнослужащего подтвердил в Facebook Машевской поселковый совет.

Юрий Николаевич Маюк присоединился к рядам ВСУ еще в 2016 году. В период полномасштабного вторжения участвовал в боях в Сумской области, затем его перевели на Запорожское направление. В 2023-м получил звание младшего сержанта.

Защитник Украины вместе с гражданской женой Светланой воспитывал четырехлетнюю дочь Ульяну.

"Юрий был одним из тех, кто взял оружие в руки, чтобы стать надежным щитом для своей Родины. Чтобы защитить своих родных, волю и свободу Украины, вернуть ей безопасность", – отметили представители поселкового совета.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На войне погиб воин Михаил Качур, много лет проживавший на Днепропетровщине. Его жизнь оборвалась в апреле во время боев на Донбассе.

– В Донецкой области погиб военнослужащий Виталий Самушко. Герой был родом с Буковины.

– Во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, командир аэромобильного отделения Роман Шапочка. Жизнь нашего защитника оборвалась 9 июня.

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