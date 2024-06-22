'Был ловким воином и верным побратимом': в боях Донецкой области погиб защитник из Буковины. Фото

В боя против российских оккупантов погиб военнослужащий из Черновицкой области Виталий Самушко. Жизнь бойца оборвалась в Донецкой области.

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Защитники служил в стрелковом батальоне воинской части А4267. Об этом сообщили в пресс-службе Глубокской территориальной громады.

Уроженец села Слободка Виталий Самушко более года смело удерживал позиции во время вражеских наступлений. Он был добрым, светлым человеком, ловким воином и верным побратимом.

Сердце защитника остановилось от полученных ранений при выполнении очередного задания вблизи населенного пункта Берестово Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, в боях за Украину погиб младший сержант Владимир Хахуда из Черниговщины. Последний бой он принял 18 июня на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб 27-летний защитник из Ивано-Франковской области Юрий Прокопюк. Он принимал участие в АТО и был инструктором, служил в бригаде "Эдельвейс", а в последнее время – в Силах специальных операций. Дома 27-летнего воина ждала невеста.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб разведчик-снайпер из Киевской области Владимир Остапенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июня.