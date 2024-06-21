Его не дождались дома: на фронте в боях с оккупантами погиб защитник из Черниговской области. Фото

В боях за Украину погиб младший сержант Владимир Хахуда из Черниговской области. Последний бой он принял 18 июня на Бахмутском направлении.

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За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России Владимир приехал домой с заработков за границей, а в день нападения пошел в военкомат вместе с другими земляками-добровольцами. Трагическое известие о гибели Героя сообщили в Носовском городском совете.

"Снова и снова война напоминает о себе горькими известиями, которые разрушают семьи и судьбы. Как ненасытный зверь, ломает жизни украинцев, лишая возможности нормально жить, радоваться каждому дню, любить… Поступило уведомление о гибели носовчанина Владимира Николаевича Хахуды", – говорится в сообщении.

Родился Владимир Хахуда 26 ноября 1967 года в селе Подгайное в многодетной семье: у будущего защитника Украины было пять родных братьев и сестер.

После окончания школы он выучился на водителя в Мринском ПТУ и сразу пошел работать

"Так было всю жизнь. Потому что так воспитывали родители, потому что он – украинец, хозяин. Владимир мечтал иметь собственную семью, просторный дом, настоящее семейное гнездышко, где уютно и хорошо самым дорогим, куда всегда хочется возвращаться. Он всего достиг в этой жизни, заручившись поддержкой семьи, братьев, сестер. Все сделал как мечтал. Оставалось просто жить, любить, радоваться… Если бы не война. Владимир точно не хотел брать в руки оружие, но в самый тяжелый час для Украины именно такие люди, как Владимир, стали первыми, кто был готов защищать", – рассказали в Носовском горсовете.

Там добавили, что сначала Владимир Хахуда работал водителем. Далее начал собственное дело и уже как предприниматель занимался автоперевозками. В течение пяти лет до начала полномасштабной войны с Россией мужчина работал за границей.

"18 февраля 2022 года он приехал в отпуск. А 24 февраля утром он в числе первых стоял в очереди возле военкомата. Определенный период Владимир Хахуда работал при Носовском РТЦК, а в августе 2023 года был перемещен сначала в учебный центр, а дальше – горячий восток нашего государства: Харьковское, Донецкое направления. Он выполнял обязанности старшего водителя, командира 1 пехотного отделения 3 пехотного взвода 3 пехотной роты воинской части", – отметили в Носовском горсовете.

Все это время младший сержант Владимир Хахуда сохранял верность присяге и достойно исполнял свой воинский долг.

Погиб он во время выполнения боевого задания 18 июня вблизи Федоровки Бахмутского района Донецкой области.

"У погибшего осталась жена, две дочери, большая семья, которая ждала его дома. Не на щите. Носовский городской совет, исполнительный комитет, депутатский корпус глубоко скорбят и искренне сочувствуют жене Алле Григорьевне, дочерям Виктории и Марийке, сестрам Нине, Галине, Светлане, братьям Николаю и Анатолию в этой страшной невосполнимой утрате. Герои, к сожалению, умирают. Их военный и жизненный подвиг живет в памяти людей, но от этого не становится меньше болеть сердце у самых родных, которые навсегда осиротели: молодая вдова, две дочери-школьницы", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что похоронят Героя на кладбище на ул. Центральная (в направлении села Андреевка). Дату и время встречи воина пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Валерия Багмута. Сердце воина остановилось 17 июня, он как раз приехал домой в отпуск.

Также сообщалось, что на фронте погиб 27-летний защитник из Ивано-Франковской области Юрий Прокопюк. Он принимал участие в АТО и был инструктором, служил в бригаде "Эдельвейс", а в последнее время – в Силах специальных операций. Дома 27-летнего воина ждала невеста.