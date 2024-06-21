Его не дождалась невеста: на фронте погиб 27-летний защитник с Ивано-Франковщины. Фото

На Харьковском направлении фронта во время выполнения спецзадания погиб младший сержант Юрий Прокопюк с Прикарпатья. Он воевал в АТО и был инструктором, служил в бригаде "Эдельвейс", а в последнее время – в Силах специальных операций.

Видео дня

Защитнику было 27 лет, домой его не дождалась невеста. О потере сообщили в Космацкой сельской громаде.

Юрий Прокопьюк родился 24 апреля 1997 года в селе Космач Косовского района. Окончил местную школу. Его воспитывали бабушка и отец.

"Он был настолько воспитанным человеком, что словами не передать. Очень жаль этого парня, потому что он пошел добровольцем. Когда началась война, Юрий взял рюкзак и отправился на фронт. Он мог не служить, ведь отец незрячий, но иначе не мог", – рассказал "Суспільному" священник прихода Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ села Уторопы Василий Кифор.

Юрия вспоминают как мужчину, который имел стойкую патриотическую проукраинскую позицию и любил спорт. В 20 лет (в 2017-м) он подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс". Воевал в АТО, имел звание младшего сержанта. Позже был инструктором.

"В начале 2022 года Юрий со своей девушкой Марией планировали поездку за границу. Но началась война, и он снова встал в ряды коломыйской "десятки". В 2023 году подписал контракт с Силами специальных операций", – отметил глава громады Дмитрий Мохначук.

Военный погиб на Харьковском направлении. Его смерть подтвердилась с помощью ДНК-экспертизы.

"Мы должны были встретиться через день на Харьковщине и передать Юрию прибор ночного видения и автомобиль. Боец писал: "Это будет стоить мне жизни". Он был в диверсионно-разведывательной группе. Ребята шли подрывать мост и во время боевого задания он погиб", – уточнил священнослужитель, который накануне гибели бойца ездил с гуманитарной помощью на фронт.

У воина из Прикарпатья остались отец, бабушка, две сестры и невеста. Дни скорби и чин погребения будут объявлены после получения результатов ДНК-экспертизы родными Героя.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам. Защитник верой и правдой боролся с оккупантом за нашу Украину, за независимость нашего государства, за жизнь и будущее каждого украинца, однако не удалось сохранить свою. Низкий поклон, вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских захватчиков погиб 23-летний стрелок-санитар из "Азова" Максим Зосимчук. Жизнь молодого защитника из Ривненской области оборвалась на Донетчине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!