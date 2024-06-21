Навеки 23: на фронте погиб стрелок-санитар из 'Азова'

На войне против российских захватчиков погиб стрелок-санитар из "Азова", житель ровенского села Великие Цепцевичи Максим Зосимчук. Юноше было всего 23 года.

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Печальное известие сообщили Антоновская территориальная громада и мать юноши. В свою очередь в Вооруженных силах добавили, что парень 2001 года рождения погиб во время выполнения боевого задания.

"Максим добровольцем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу страну от ненавистного врага. Жизнь молодого воина оборвалась в Донецкой области, от множественных обломочных повреждений – теперь ему навеки 23", – отметили в тергромаде.

Алла Полосюк, мать защитника показала фотографии со своим сыном. Она уточнила, что Максим был стрелком-санитаром 2-го отделения 1-го взвода 1-й роты 5-го батальона специального назначения. Воевать парень пошел по контракту.

Погиб Максим "при выполнении боевых задач, в результате обстрела противником позиций из реактивной системы залпового огня", отметили в ВСУ. Это произошло 12 июня, во время боя на территории Серебрянского лесничества в районе Григоровки на Северском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прохождения военной службы оборвалась жизнь кадрового военного с Киевщины Виталия Белякова. Как высококвалифицированный специалист, он до последнего дыхания был верен делу, которое делал, и украинскому народу.

На фронте в результате вражеского обстрела также погиб разведчик-снайпер из Киевской области Владимир Остапенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июня.

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