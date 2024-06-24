Мечтал увидеть внучку: в боях на Донетчине погиб защитник из Кривого Рога. Фото

На войне погиб воин Михаил Качура, много лет проживавший на Днепропетровщине. Его жизнь оборвалась в апреле во время боев против врага на Донбассе.

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О защитнике написало издание "Свои. Кривой Рог". Известно, что с Героем попрощались сразу после новости о его смерти.

Отмечается, что Михаил Качур родился в Херсонской области, однако большинство жизни проживал в Кривом Роге и работал на Центральном рудоремонтном заводе (КЦРЗ).

В июле прошлого года 53-летнего мужчину мобилизовали. Он стал стрелком-оператором в рядах одной из бригад ВСУ.

Защитник давал отпор оккупантам на Донецком направлении. Погиб Михаил Качур 16 апреля во время выполнения боевого задания на Донетчине.

Знакомые говорят, что мужчина очень любил жизнь и мечтал увидеть внучку. Дома его не дождались дочь, мать и сестра. Героя похоронили в городе 25.04.24 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб спортсмен и волонтер Александр Шмалько из Кривого Рога. Украинец был велобайкером, а с началом полномасштабного российского вторжения добровольцем вступил в ряды Сил обороны.

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