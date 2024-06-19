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Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб велобайкер из Кривого Рога. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
5,1 т.
Погиб Александр Шмалько

На войне против российских оккупантов погиб защитник Украины, спортсмен и волонтер Александр Шмалько, который проживал в Кривом Роде Днепропетровской области. Украинец был велобайкером, участвовал в организации веломарафонов "Железная сотня", "Весенняя Сотня" и других.

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После полномасштабного вторжения вместе с друзьями из "Железной сотни" запустил в Кривом Роге проект по изготовлению дымовых шашек для фронта. Работал там почти без выходных до осени 2022 года, после чего пошел добровольцем в Силы обороны. Об этом рассказал в Facebook Денис Дубов, друг Шмалько.

Велобайкер Александр Шмалько
Александр Шмалько сначала помогал войску как волонтер

"То количество километража, которое Александр мог преодолеть на велосипеде, большинство из нас могло преодолеть либо во сне, либо в мечтах! Но он не просто катался на велосипеде. Ему этого было мало. Саня постоянно помогал нам в организации различных спортивных и велосипедных мероприятий. И не только в качестве волонтера, но еще и делая весомый вклад в организационные аспекты", – написал Дубов.

На фронте погиб Александр Шмалько

Шмалько не любил фотографироваться, мало рассказывал о себе, но с ним всегда было о чем поговорить. Когда у мужчины спрашивали, как он, тот часто отвечал: "Лучше всех! Только никто не завидует".

"Александр всегда был человеком, на которого хотелось равняться и с кем хотелось дружить! Человеком умным и умеренным. Человеком смелым и патриотическим!" – вспомнил волонтер.

Герой отдал жизнь за Украину

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 12 июня в боях за Украину погиб защитник из Золочева на Харьковщине Виталий Парфенюк. Он встал на защиту родной земли еще в 2018 году, за это время успел повоевать на многих горячих направлениях.

– В Донецкой области свой последний бой принял Назарий Козимко со Львовщины. Герою было всего 24 года.

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