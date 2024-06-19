Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб велобайкер из Кривого Рога. Фото

На войне против российских оккупантов погиб защитник Украины, спортсмен и волонтер Александр Шмалько, который проживал в Кривом Роде Днепропетровской области. Украинец был велобайкером, участвовал в организации веломарафонов "Железная сотня", "Весенняя Сотня" и других.

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После полномасштабного вторжения вместе с друзьями из "Железной сотни" запустил в Кривом Роге проект по изготовлению дымовых шашек для фронта. Работал там почти без выходных до осени 2022 года, после чего пошел добровольцем в Силы обороны. Об этом рассказал в Facebook Денис Дубов, друг Шмалько.

"То количество километража, которое Александр мог преодолеть на велосипеде, большинство из нас могло преодолеть либо во сне, либо в мечтах! Но он не просто катался на велосипеде. Ему этого было мало. Саня постоянно помогал нам в организации различных спортивных и велосипедных мероприятий. И не только в качестве волонтера, но еще и делая весомый вклад в организационные аспекты", – написал Дубов.

Шмалько не любил фотографироваться, мало рассказывал о себе, но с ним всегда было о чем поговорить. Когда у мужчины спрашивали, как он, тот часто отвечал: "Лучше всех! Только никто не завидует".

"Александр всегда был человеком, на которого хотелось равняться и с кем хотелось дружить! Человеком умным и умеренным. Человеком смелым и патриотическим!" – вспомнил волонтер.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 12 июня в боях за Украину погиб защитник из Золочева на Харьковщине Виталий Парфенюк. Он встал на защиту родной земли еще в 2018 году, за это время успел повоевать на многих горячих направлениях.

– В Донецкой области свой последний бой принял Назарий Козимко со Львовщины. Герою было всего 24 года.

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